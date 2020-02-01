"Отечество": президент не должна ехать 9 мая в Москву

«В течение многих лет мы напрягали усилия во имя того, чтобы Европа и другие страны мира поняли нашу историю и несправедливость, с которой Эстония и страны Восточной Европы столкнулись после окончания Второй мировой войны», - говорится в заявлении.

«Обязательство повышать осведомленность об этом нарушении международного права и осознание несправедливости распространяется и на президента Эстонской Республики. В ситуации, когда президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны и оправдывает заключение пакта Молотова-Риббентропа и нарушение международного права, по оценке партии "Отечество", не годится президенту Эстонской Республики отправляться 9 мая в 2020 год в Москву праздновать победу во Второй мировой войны над нацистской Германией", - говорится в заявлении «Отечества».