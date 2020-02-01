Налоговый департамент рассылает людям предупреждения: за год недополучают десятки миллионов

На прошлой неделе письма от Налогово-таможенного департамента получили более чем 5000 человек, которые получили вероятный доход от продажи или аренды недвижимости за последние четыре года, но не заявили об этом или не заплатили налог на полученный доход.

По словам руководителя отдела налогового аудита Эркки Паулуса, число случаев декларирования доходов физических лиц от аренды с каждым годом возрастает, а суммы увеличиваются. «За последние три года (2016-2018) декларирование частными лицами дохода от аренды увеличилось с 16 миллионов евро до 25 миллионов евро», - сказал он.

«Несмотря на рост декларирования, цены на арендуемые помещения резко выросли за последние годы, что также оправдывает увеличение налоговой дыры (которая составила 21 млн евро в 2017 году и 22,2 млн евро - в 2018 году). Так что, безусловно, еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достучаться до всех людей», - сказал Паулус.

Цель Налогового департамента при отправке писем состоит в том, чтобы предупредить людей о том, что у них может быть что-то не задекларировано, а не начинать разбирательство из-за возможной ошибки.

«Такие мягкие меры обычно гораздо эффективнее. В целом люди понимают, почему они получили письмо. Пока у нас нет подробного резюме, так как адресаты могут отвечать до 7 февраля, но, безусловно, были разные реакции. Как только мы получим окончательное резюме, мы, конечно, сделаем свои собственные выводы о том, как подходить к теме в будущем», - сказал Паулус, по словам которого, первые результаты и последующие меры, вероятно, будут ясны к середине февраля.

«После представления налоговой декларации мы сделаем окончательные резюме и сможет сказать, были мы успешны или нет», - сказал руководитель отдела налогового аудита. Пока еще рано оценивать, сколько людей уклонялись от налога и уклонялись ли вообще. «Стоит отметить, что среди получателей письма, несомненно, есть и те, кто в действительности, например, в случае продажи жилья не должен декларировать свой доход», - добавил Паулус.

Налогово-таможенный департамент постоянно обновляет свои модели риска для выявления потенциальных мест уклонения от уплаты налогов. Оценки основываются на данных, доступных как департаменту, так и государству в целом.

«Продажа или владение недвижимостью - это факт, который отражается в государственных реестрах, но у каждой записи есть отдельный бэкграунд, который сразу не учитывается. Именно поэтому мы связались с людьми и попросили уточнить содержание сделок. Например, обратная связь для большей части людей до сих пор заключалась в том, что к ним применяется освобождение от налогов при продаже жилья, таким образом они не должны заниматься этим», - отметил Паулюс.

«Что касается дохода от аренды, мы также можем оценить, основываясь на имеющейся информации, может ли человек иметь потенциал получения дохода от аренды. Например, если у человека есть шесть квартир и нет официально задекларированного дохода, возникает вопрос о том, как он управляет своей собственностью и как он покрывает свои ежедневные расходы», - сказал он.