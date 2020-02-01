Галерея ⟩ Водитель врезался в деревья и сбежал до приезда полиции

Водитель не справился с управлением автомобиля Volvo S80 и на прямом отрезке дороги врезался в деревья, растущие во дворе частного дома. Ограничение скорости на этом отрезке составляло 50 км/ч.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск уточнила, что в 15:25 бдительный участник движения сообщил в Центр тревоги, что в деревне Тарбья легковой автомобиль Volvo съехал в кювет. "К приезду полиции рядом со съехавшим с дороги автомобилем не было ни одного человека. Полиция осмотрела окрестности, но никого не нашла. Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства", - отметил Кейск.