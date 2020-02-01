Сб, 1.02.2020
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  • Водитель врезался в деревья и сбежал до приезда полиции

Галерея ⟩ Водитель врезался в деревья и сбежал до приезда полиции

Сегодня после обеда в деревне Тарбья в Пайде произошла авария, пишет Järva Teataja.

Водитель не справился с управлением автомобиля Volvo S80 и на прямом отрезке дороги врезался в деревья, растущие во дворе частного дома. Ограничение скорости на этом отрезке составляло 50 км/ч.

К приезду полицейских водитель сбежал с места происшествия.

Сторона автомобиля, которая находится рядом с водительским местом, серьезно повреждена - вылетели оба колоса и сильно пострадала задняя часть корпуса. 

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск уточнила, что в 15:25 бдительный участник движения сообщил в Центр тревоги, что в деревне Тарбья легковой автомобиль Volvo съехал в кювет. "К приезду полиции рядом со съехавшим с дороги автомобилем не было ни одного человека. Полиция осмотрела окрестности, но никого не нашла. Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства", - отметил Кейск.

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