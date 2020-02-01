Пациенты из России все чаще выбирают Эстонию для нуклеарного лечения онкологии

"В России и других странах бывшего Советского Союза подобное лечение в достаточном количестве не предлагается. Поэтому медицинские центры и больницы там предлагают пациентам на выбор другие страны, где такое лечение доступно", - сказала и.о заведующего отделением ядерной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Лийна Карусоо.