Пациенты из России все чаще выбирают Эстонию для нуклеарного лечения онкологии

Пациенты из России все чаще выбирают Эстонию для нуклеарного или ядерного лечения. Речь идет о лечении онкологических заболеваний малой дозой радиоактивного вещества. Такое лечение в Эстонии предлагают Северо-Эстонская региональная больница, Восточно-Taллиннская центральная больница и клиника Тартуского университета, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В России и других странах бывшего Советского Союза подобное лечение в достаточном количестве не предлагается. Поэтому медицинские центры и больницы там предлагают пациентам на выбор другие страны, где такое лечение доступно", - сказала и.о заведующего отделением ядерной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Лийна Карусоо.