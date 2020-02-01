Сб, 1.02.2020
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  • Пациенты из России все чаще выбирают Эстонию для нуклеарного лечения онкологии

Пациенты из России все чаще выбирают Эстонию для нуклеарного лечения онкологии

Северо-Эстонская региональная больница.

ФОТО: Eero Vabamägi

Пациенты из России все чаще выбирают Эстонию для нуклеарного или ядерного лечения. Речь идет о лечении онкологических заболеваний малой дозой радиоактивного вещества. Такое лечение в Эстонии предлагают Северо-Эстонская региональная больница, Восточно-Taллиннская центральная больница и клиника Тартуского университета, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"В России и других странах бывшего Советского Союза подобное лечение в достаточном количестве не предлагается. Поэтому медицинские центры и больницы там предлагают пациентам на выбор другие страны, где такое лечение доступно", - сказала и.о заведующего отделением ядерной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Лийна Карусоо.

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