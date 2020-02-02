Эстонская фирма спасла магазины известной торговой сети от закрытия

Принадлежащая эстонскому предпринимателю Марко Крийби компания Setu Kapital OÜ купила у датчан торговую сеть Handymann, которая в конце прошлого года сообщила об итоговой распродаже и планах закрыть все магазины.
После смены владельца ранее сообщавшая о закрытии магазинов торговая сеть Handymann продолжит свою деятельность на эстонском рынке, пишет Postimees.
У сети Handymann в Эстонии пять магазинов — в Лаагри, Тарту, Пярну, Выру и Вильянди.
В фирме, по состоянию на конец прошлого года, работает 42 человека.
Продающие товары для дома и инструменты магазины Handymann продолжат работать в прежнем формате: в управление и организацию работы не планируется вносить каких-либо изменений.
Компания Setu Kapital OÜ купила фирму у датского предприятия Handymann Holding ApS в конце января.
В декабре 2019 года на сайте Handymann сообщили о распродаже перед закрытием всех магазинов, хотя еще в ноябре на своей странице в Facebook фирма публиковала объявление о поиске работников.
В 2018 году оборот Handymann составил 6,9 миллионов евро и предприятие заработало 475 000 евро прибыли. Годом ранее оборот предприятия был 5,4 миллиона евро, а прибыль — 204 000 евро.