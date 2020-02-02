Эстонская фирма спасла магазины известной торговой сети от закрытия

После смены владельца ранее сообщавшая о закрытии магазинов торговая сеть Handymann продолжит свою деятельность на эстонском рынке, пишет Postimees.

У сети Handymann в Эстонии пять магазинов — в Лаагри, Тарту, Пярну, Выру и Вильянди.

В фирме, по состоянию на конец прошлого года, работает 42 человека.

Продающие товары для дома и инструменты магазины Handymann продолжат работать в прежнем формате: в управление и организацию работы не планируется вносить каких-либо изменений.

Компания Setu Kapital OÜ купила фирму у датского предприятия Handymann Holding ApS в конце января.

В декабре 2019 года на сайте Handymann сообщили о распродаже перед закрытием всех магазинов, хотя еще в ноябре на своей странице в Facebook фирма публиковала объявление о поиске работников.