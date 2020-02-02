Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая: скончался пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, всего заразившихся — более 14 тысяч.
Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.
Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая. На конец субботы общее число жертв в КНР от нового вируса достигло 304 человек, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны.
За последние сутки в Китае скончались 45 человек, все — жители центральной провинции Хубэй, эпицентра вспышки нового коронавируса.