Первую смерть от нового коронавируса зафиксировали за пределами Китая

Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.

Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая. На конец субботы общее число жертв в КНР от нового вируса достигло 304 человек, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны.