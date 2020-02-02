Фото ⟩ Гуляли до утра: Олег Гросс устроил грандиозный корпоратив для 2000 работников

Владелец концерна Олег Гросс в своей приветственной речи признался, что раньше ему еще не приходилось выступать перед такой большой аудиторией. По его оценке, в сравнении с прошлым годом на вчерашнем празднике было на полтысячи человек больше, пишет Virumaa Teataja.

Речь идет о тысячах людей, среди которых как работники фирмы, так и бизнес-партнеры, друзья и близкие.

«Дорогие друзья, этот праздник для вас всех», - сказал Гросс и пожелал всем присутствующим и их семьям счастья, здоровья и праздничного настроения.

Гросс сделал небольшой обзор прошедшего года, за который к торговой сети присоединилось еще пять новых магазинов. Количество работников выросло на 200 человек и достигает сейчас 1820 человек.

В прошлом году расширилось свиноводство. «Если бы мы занимались только свиноводством, были бы одними из самых крупных в Эстонии», - сказал Гросс. Оборот всего концерна в прошлом году вырос на десять процентов, брутто-оборот был 215 миллионов евро. «Мы крупная фирма, мы оказываем стабильную конкуренцию», - сказал Гросс и пообещал в пределах возможностей повысить зарплаты.

На празднике выступила певица Анне Вески. Ведущим вечера был актер Индрек Таальмаа.