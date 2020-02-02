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Ryanair пересмотрит летнее расписание. Возможно закрытие ряда баз и сокращение персонала

FILE PHOTO: A Ryanair airplane taxis past two parked aircraft at Weeze Airport, near the German-Dutch border, during a strike of Ryanair airline crews in Weeze, Germany, September 12, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

ФОТО: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Ирландская Ryanair, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, планирует пересмотреть свое летнее расписание из-за запрета эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно письму, разосланному сотрудникам авиакомпании, Ryanair также может сократить штат пилотов и бортпроводников и закрыть некоторые свои базы. Окончательное решение о сокращении рабочих мест и закрытии баз должно быть оглашено в первой половине февраля.

Летом текущего года в парке авиакомпании будет на 10 самолетов меньше, чем планировалось, поскольку поставки 737 MAX ожидаются не раньше сентября-октября, сообщил главный исполнительный директор авиакомпании Эдди Уилсон в письме.

Изначально Ryanair планировала получить 58 самолетов 737 MAX к лету текущего года, но в декабре понизила это число до 10.

Как сообщалось ранее, Boeing вновь передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года. В январе 2020 года Boeing приостановила производство этих самолетов.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при катастрофе самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами катастрофы 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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