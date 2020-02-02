Разница в 1000 евро: у государственных ИТ-специалистов резко выросла зарплата

Хотя минимальная ставка обычных работников осталась прежней, верхний предел вырос на 150 евро. Но значительно больше выросла минимальная и максимальная ставки ведущих специалистов, экспертов и руководства. В случае руководства минимальная зарплата выросла почти на 1500 евро, пишет портал Geenius.

Если по старому указанию зарплата находящихся в руководстве RIA сотрудников составляла от 2500 до 4500 евро, согласно новому распорядку, зарплата теперь составляет от 4000 до 5700 евро, то есть минимальная ставка выросла на 1500 евро, а максимальная — на 1200 евро.