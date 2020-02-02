Пьяный тусовщик угнал фургон с грузом стоимостью 10 000 евро

В ночь на воскресенье, 2 февраля, в два часа ночи со двора Раквереского театра угнали белый фургон Volkswagen Transporter, который принадлежит музыканту и звукотехнику Антсу Виерманну, пишет Virumaa Teataja.

Виерманн рассказал, что переносил звуковую технику из дома культуры в фургон. Во время погрузки ключ был вставлен в замок зажигания. До того, как уехать, музыкант решил проверить все ли он забрал и все ли двери и окна закрыты.

Когда он вышел из дома культуры, он увидел, что заполненный дорогостоящей техникой фургон исчез. «Вышел — пусто, - рассказывает Виерманн. - Конечно, испугался». По его оценке, стоимость загруженной в фургон звуковой техники составляет 10 000 евро.

Поскольку в доме культуры проходила вечеринка охотников, Виерманн позвонил организатору мероприятия, чтобы узнать, не видел ли он кого-то, кто уезжал на фургоне. Также несчастный музыкант позвонил ночью таксистам, вдруг, они увидят белый фургон.