Паэт: Тартуский мирный договор принес в Эстонию мир и свободу

«Воля к миру и свободе была выражена нашими прадедами в опубликованном 24 февраля 1918 года Манифесте ко всем народам Эстонии - в Декларации независимости Эстонии, - пишет Паэт. - Эстонская декларация независимости является благородным и интеллектуальным документом, который обещал обеспечить свободу не только эстонцам, но и всем живущим в Эстонии народам. В то время, когда великие империи разваливались и каждая нация находилась в процессе становления, самоутверждение часто бывало за счет прав, живущих в той же стране других народов, а наше провозглашение независимости было достаточно редкостным».

«Мы в долгу перед людьми, которые своими действиями на двух полях сражений — между заснеженными полями боев и столом переговоров - смогли остаться самодостаточными и помогли достичь мирного соглашения, которое родилось в Тарту в ранние часы 2 февраля».

Паэт заявил, что Освободительная война подтвердила, что Эстония не была одинока в своей борьбе, и что казавшаяся невероятной еще за несколько лет до этого идея независимости имела значение и для других стран.