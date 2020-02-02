Паэт: Тартуский мирный договор принес в Эстонию мир и свободу

Депутат Европейского парламента Урмас Паэт в связи со столетием Тартуского мирного договора пишет, что мирный договор стал вехой, завершившей решительный и твердый, хоть и во многом тяжелый путь Эстонии к миру и свободе - мирным договором Россия навсегда признала независимость Эстонии, и так мир и свободу пришли в Эстонию.
«Воля к миру и свободе была выражена нашими прадедами в опубликованном 24 февраля 1918 года Манифесте ко всем народам Эстонии - в Декларации независимости Эстонии, - пишет Паэт. - Эстонская декларация независимости является благородным и интеллектуальным документом, который обещал обеспечить свободу не только эстонцам, но и всем живущим в Эстонии народам. В то время, когда великие империи разваливались и каждая нация находилась в процессе становления, самоутверждение часто бывало за счет прав, живущих в той же стране других народов, а наше провозглашение независимости было достаточно редкостным».
«Мы в долгу перед людьми, которые своими действиями на двух полях сражений — между заснеженными полями боев и столом переговоров - смогли остаться самодостаточными и помогли достичь мирного соглашения, которое родилось в Тарту в ранние часы 2 февраля».
Паэт заявил, что Освободительная война подтвердила, что Эстония не была одинока в своей борьбе, и что казавшаяся невероятной еще за несколько лет до этого идея независимости имела значение и для других стран.
«Мы благодарим Финляндию, Швецию, Великобританию и Данию, которые пришли нам на помощь. Мы также должны поблагодарить тех прибалтийских немцев, русских, ингерманландцев, евреев, латышей и многих других народов Эстонии, которые не щадили себя в борьбе за общую Эстонию», - отметил Паэт.