Bolt: мы не занимаемся организацией таксоизвоза!

В своем мобильном приложении Bolt ввел обязательные тарифы для водителей такси и их клиентов; компания платит водителям такси за совершенные ими поездки, сдает в аренду для таксоизвоза автомобили со своим логотипом, предоставляет услуги по информированию клиентов и заключает клиентские договоры с компаниями. Тем не менее, Bolt считает, что все это нельзя назвать посредничеством в таксоизвозе.

"Исходя из Закона об услугах инфообщества и законов Европейского Союза, мы считаем себя компанией по оказанию услуг инфообщества. Мы не организуем таксоперевозки. В соответствии с директивой ЕС, поставщика услуг информационного общества нельзя обязать проверять информацию, которую он только передает», - сказала на прошлой неделе порталу Geenius Сандра Сярав, с прошлого лета занимающая в Bolt должность руководителя службы по связям с правительствами стран Балтии и Скандинавии.

Ранее Сярав работала советником по внешнему сотрудничеству в Министерстве экономики и коммуникаций. Именно это госучреждение подготовило законопроект о внесении поправок в Закон об услугах общественного транспорта, в соответствии с которым водители такси несут прямую ответственность за качество предоставляемых ими услуг, а также за то, чтобы все предоставляющие услугу водители имели необходимые лицензии и разрешения - карточку транспортного средства, служебную карточку и страховку такси.

В прошлом году Муниципальная полиция Таллинна оштрафовала 567 водителей такси, 307 из которых оказывали услуги информационного общества. На этой неделе МуПо сообщила, что Bolt является компанией с беспрецедентно высоким количеством нарушений. Муниципальная полиция в течение длительного времени пытается объяснить Министерству экономики, что текущая ситуация, когда фирмы, предлагающие услуги посредством мобильных приложений, не контролируют наличие карты транспортного средства у своих водителей, является неприемлемой.