Вс, 2.02.2020
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В России обрушилась крыша кафе: в здании было 200 человек, есть жертвы
Фото и видео с места происшествия

В Новосибирске обрушилась крыша кафе.

ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

В Новосибирске обрушилась кровля кафе на бульваре Молодежи. Один человек погиб, несколько пострадали, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс" и сайт Следственного комитета РФ.

Ведомство завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Место происшествия.

ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. Дело будет расследовать центральный аппарат СК.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 2 февраля в здании, которое принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук. По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания. В результате обрушения погибла девушка, еще четверо получили вред здоровью разной степени тяжести.

Обрушившееся здание было пристроено к кафе и использовалось как раздевалка. В этот момент в кафе проходила вечеринка. Всего в здании находилось около 200 человек, почти всем удалось самостоятельно эвакуироваться.

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