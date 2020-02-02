Вс, 2.02.2020
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Рейнсалу: Тартуский мир - в силе, правовая преемственность действует

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на церемонии у памятника Калевипоэгу

ФОТО: Sille Annuk

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу возложил в воскресенье венок к памятнику Калевипоэгу по случаю 100-летия Тартуского мирного договора. 

На церемонии в Тарту министр заявил, что военная победа в Освободительной войне создала предпосылки к успехам дипломатии, сообщает BNS.

«Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров, - сообщил Рейнсалу в пресс-релизе МИД. - Мы как нация с любовью и верностью смотрим как на победителей в Освободительной войне, так и на участников мирных переговоров».

"Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует", - подчеркнул Рейнсалу.

По его словам, фальсификация истории Россией, отрицающей аннексирование Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это».

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