Рейнсалу: Тартуский мир - в силе, правовая преемственность действует

На церемонии в Тарту министр заявил, что военная победа в Освободительной войне создала предпосылки к успехам дипломатии, сообщает BNS.

«Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров, - сообщил Рейнсалу в пресс-релизе МИД. - Мы как нация с любовью и верностью смотрим как на победителей в Освободительной войне, так и на участников мирных переговоров».