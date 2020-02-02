Рейнсалу: Тартуский мир - в силе, правовая преемственность действует

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу возложил в воскресенье венок к памятнику Калевипоэгу по случаю 100-летия Тартуского мирного договора.
На церемонии в Тарту министр заявил, что военная победа в Освободительной войне создала предпосылки к успехам дипломатии, сообщает BNS.
«Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров, - сообщил Рейнсалу в пресс-релизе МИД. - Мы как нация с любовью и верностью смотрим как на победителей в Освободительной войне, так и на участников мирных переговоров».
"Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует", - подчеркнул Рейнсалу.
По его словам, фальсификация истории Россией, отрицающей аннексирование Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это».