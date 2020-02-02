Никто не застрахован: штраф за парковку в Таллинне привел к аресту имущества фирмы мультимиллионера

Судебный исполнитель арестовал банковские счета холдинговой компании HansaAssets OÜ Армина Кару, поскольку выписанный принадлежащему фирме автомобилю штраф за парковку не был вовремя оплачен, пишет Postimees.
На прошлой неделе бюро судебного исполнителя Кайре Польтс арестовало банковские счета компании HansaAssets, которая в позапрошлом году с помощью продажи сети казино Olympic заработала 136 миллионов евро.
В середине декабря фирме было передано сообщение, в котором Таллиннский транспортный департамент потребовал оплатить 31 евро и судебный исполнитель предложил добровольно выполнить требование к 20 января. Поскольку HansaAssets к сроку не оплатила штраф за парковку, судебный исполнитель арестовал 23 января принадлежащие должнику банковские счета и денежные требования.
Штраф за парковку с марта
Немного абсурдная история началась 5 марта прошлого года в 14:12, когда сотрудник фирмы по надзору за парковками Ühisteenused составил решение о плате за просрочку на основании того, что припаркованный возле Балтийского рынка на улице Копли Mercedes-Benz не оплатил парковку, объясняет юрист Таллиннского транспортного департамента Тийт Ээнмаа.
Далее действовали в соответствии с обычными процедурами: согласно Закону о дорожном движении, штраф за парковку оплачивает владелец транспортного средства (или пользователь транспортного средства, если он внесен в дорожный регистр). По данным дорожного регистра Департамента шоссейных дорог, владельцем транспортного средства является HansaAssets OÜ.
«Учитывая вышеизложенное, была назначена плата за просрочку и отправлена владельцу автомобиля, оплатить штраф должен владелец автомобиля OÜ HansaAssets», - говорит Ээнмаа.
Согласно закону, решение составляется в трех экземплярах, из которых один остается сотруднику службы по надзору за парковками, второй прикрепляется к автомобилю, а третий экземпляр отправляется владельцу автомобиля или ответственному пользователю машины по электронной почте.
8 марта решение было отправлено на электронный адрес владельца, но получение его владелец не подтвердил, поэтому 20 марта третий экземпляр отправили через Eesti Post на зарегистрированный адрес владельца.
Согласно Закону о дорожном движении, срок оплаты штрафа за парковку составляет 14 дней от момента получения уведомления, если человек считает, что его права были нарушены, он может обратиться с жалобой в Таллиннский транспортный департамент или в Таллиннский административный суд.
Поскольку владелец автомобиля не перевел вовремя плату за просрочку и не подал жалобу для аннулирования штрафа за парковку, Таллиннский транспортный департамент отправил 15 ноября судебному исполнителю требование по взысканию платы за просрочку.
«До сих пор (29 января — прим.ред.) требование по уплате не было выполнено. Связанные с арестом имущества вопросы входят в компетенцию судебного исполнителя, то есть вопросы, связанные с исполнительным производством, решаются судебным исполнителем в соответствии с законом», - отметил юрист Тийт Ээнмаа.
Судебный исполнитель не видит, сколько денег на счету
«Поскольку вы не является участником исполнительного производства, у судебного исполнителя нет права обнародовать вам детали производства. Может рассказать только участникам производства, поэтому нет возможности ответить на ваши вопросы. Хотелось бы ответить, но закон не позволяет этого сделать», - сказал сотрудник бюро судебного производителя в телефонном разговоре с Postimees.
Не связанный с историей судебный исполнитель объяснил, что из-за неоплаченного по невнимательности штрафа могут быть арестованы все счета и имущество, поскольку судебный исполнитель не видит, есть ли и сколько денег на банковском счету.
«Фактически действительно так, что если к судебному исполнителю попадает дело об исполнительном производстве, судебный исполнитель сообщает об этом, отправляет материалы человеку или предприятию, у которого есть долг. Есть добровольный срок для оплаты, если в течение этого времени ничего не оплачивается, у судебного исполнителя есть право применить все методы, которые позволяет закон, несмотря на размер требования. Нет предела, какой эта сумма может быть. Поэтому все счета арестовываются, поскольку судебные исполнители не видят, на каком счету сколько денег», - добавляет он.