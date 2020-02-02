Никто не застрахован: штраф за парковку в Таллинне привел к аресту имущества фирмы мультимиллионера

На прошлой неделе бюро судебного исполнителя Кайре Польтс арестовало банковские счета компании HansaAssets, которая в позапрошлом году с помощью продажи сети казино Olympic заработала 136 миллионов евро.

В середине декабря фирме было передано сообщение, в котором Таллиннский транспортный департамент потребовал оплатить 31 евро и судебный исполнитель предложил добровольно выполнить требование к 20 января. Поскольку HansaAssets к сроку не оплатила штраф за парковку, судебный исполнитель арестовал 23 января принадлежащие должнику банковские счета и денежные требования.

Штраф за парковку с марта

Немного абсурдная история началась 5 марта прошлого года в 14:12, когда сотрудник фирмы по надзору за парковками Ühisteenused составил решение о плате за просрочку на основании того, что припаркованный возле Балтийского рынка на улице Копли Mercedes-Benz не оплатил парковку, объясняет юрист Таллиннского транспортного департамента Тийт Ээнмаа.

Далее действовали в соответствии с обычными процедурами: согласно Закону о дорожном движении, штраф за парковку оплачивает владелец транспортного средства (или пользователь транспортного средства, если он внесен в дорожный регистр). По данным дорожного регистра Департамента шоссейных дорог, владельцем транспортного средства является HansaAssets OÜ.

«Учитывая вышеизложенное, была назначена плата за просрочку и отправлена владельцу автомобиля, оплатить штраф должен владелец автомобиля OÜ HansaAssets», - говорит Ээнмаа.

Согласно закону, решение составляется в трех экземплярах, из которых один остается сотруднику службы по надзору за парковками, второй прикрепляется к автомобилю, а третий экземпляр отправляется владельцу автомобиля или ответственному пользователю машины по электронной почте.

8 марта решение было отправлено на электронный адрес владельца, но получение его владелец не подтвердил, поэтому 20 марта третий экземпляр отправили через Eesti Post на зарегистрированный адрес владельца.

Согласно Закону о дорожном движении, срок оплаты штрафа за парковку составляет 14 дней от момента получения уведомления, если человек считает, что его права были нарушены, он может обратиться с жалобой в Таллиннский транспортный департамент или в Таллиннский административный суд.

Поскольку владелец автомобиля не перевел вовремя плату за просрочку и не подал жалобу для аннулирования штрафа за парковку, Таллиннский транспортный департамент отправил 15 ноября судебному исполнителю требование по взысканию платы за просрочку.

«До сих пор (29 января — прим.ред.) требование по уплате не было выполнено. Связанные с арестом имущества вопросы входят в компетенцию судебного исполнителя, то есть вопросы, связанные с исполнительным производством, решаются судебным исполнителем в соответствии с законом», - отметил юрист Тийт Ээнмаа.

Судебный исполнитель не видит, сколько денег на счету

«Поскольку вы не является участником исполнительного производства, у судебного исполнителя нет права обнародовать вам детали производства. Может рассказать только участникам производства, поэтому нет возможности ответить на ваши вопросы. Хотелось бы ответить, но закон не позволяет этого сделать», - сказал сотрудник бюро судебного производителя в телефонном разговоре с Postimees.

Не связанный с историей судебный исполнитель объяснил, что из-за неоплаченного по невнимательности штрафа могут быть арестованы все счета и имущество, поскольку судебный исполнитель не видит, есть ли и сколько денег на банковском счету.