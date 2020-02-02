Фото читателя: Таллинн окутала зимняя сказка

Правда, окунуться в атмосферу зимней сказки удалось всего на считанные часы, поскольку снег быстро растаял.

Читатель Rus.Postimees Дмитрий Сумин прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлел красоту морозного Таллинна.

Сегодня во многих странах мира отмечают День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, который вылезает из норы. По поведению животного можно судить о наступлении весны.