Фото читателя: Таллинн окутала зимняя сказка

Зима все-таки решила напомнить о себе: в начале февраля в Таллинне пошел снег.
Правда, окунуться в атмосферу зимней сказки удалось всего на считанные часы, поскольку снег быстро растаял.
Читатель Rus.Postimees Дмитрий Сумин прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлел красоту морозного Таллинна.
Сегодня во многих странах мира отмечают День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, который вылезает из норы. По поведению животного можно судить о наступлении весны.
В пасмурный день сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Это означает, что зима скоро закончится, а весна будет ранней. В солнечный день сурок, наоборот, видит свою тень и прячется обратно в нору. Это говорит о том, что ожидается еще минимум шесть недель зимы.