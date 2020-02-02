Тренды, которые изменят мир к 2030 году: прогноз Deutsche Bank

"Если 2010-е годы нас чему и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошедших десяти лет при оценке перспектив предстоящего десятилетия", - говорится в предисловии к сборнику прогнозов "Мир в 2030 году", опубликованному в конце января Аналитическим центром Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. \

Сделав такой вывод, многонациональный коллектив аналитиков DB Research задался целью отказаться от простого экстраполирования имеющихся тенденций в будущее и представил "необычные соображения" о возможных грядущих поворотах в социально-политическом и экономическом развитии планеты. Получились изложенные на 80 страницах 24 прогноза, пишет портал DW.

Cразу несколько статей касаются финансово-денежной сферы. Самый первый прогноз в сборнике гласит: к концу 2020-х годов могут "окончательно ослабнуть" силы, поддерживающие нынешнюю мировую валютную систему, в основе которой - фидуциарные или фиатные деньги.

Это не обеспеченные золотом или серебром деньги, ценность которых определяется исключительно верой в способность выпустивших их государств и центральных банков гарантировать их стоимость, защитить их от обесценивания в ходе инфляции. Однако накопленная государствами по всему миру рекордная задолженность подрывает доверие в эту систему. Поэтому DB Research предсказывает к 2030 году рост спроса на "альтернативные валюты" - золото или криптовалюты.

Им посвящена отдельная статья с прогнозом: в этом десятилетии произойдет массовое распространение криптовалют, которые перестанут быть всего лишь дополнением к имеющимся денежным единицам и со временем превратятся в "наличные деньги 21-го века". Основные барьеры на пути виртуальных денег воздвигают регуляторы, но это может измениться. Решающее значение будет иметь позиция двух самых населенных стран мира - Китая и Индии.

Несколько статей посвящены технологическим трендам. Так, DB Research предсказывает на ближайшее десятилетие быстрое распространение электромобилей, но не автономного вождения. Беспилотные технологии, "несмотря на нынешний хайп", еще не успеют к 2030 году преодолеть многочисленные препятствия на пути к успешной коммерциализации. В то же время автомобили на электрической тяге составят в 2020-х годах пятую часть глобальных продаж легковых машин, а к 2040 году - половину.

Примерно к 2030 году может даже осуществиться вековая мечта о летающих автомобилях, допускают эксперты Deutsche Bank. Но в чем они совершенно уверены: предстоит бум коммерческих беспилотных летательных аппаратов, так что к концу десятилетия в небо одних только США могут подняться 6,5 миллиона дронов.

Сразу в нескольких статьях предсказываются различные эффекты от развития "крупнейшей технологии 2020-х годов" - искусственного интеллекта (ИИ). Едва ли не самый неожиданный прогноз: все более широкое внедрение этой технологии породит повышенный спрос на выпускников философских и лингвистических факультетов. Причина: "удивительная слабость ИИ при принятии этических решений". Поэтому и бизнесу, и законодателям потребуются гуманитарии - специалисты как с философским образованием и складом ума, так и с умением чувствовать тончайшие языковые и культурные нюансы.

Сборник содержит и целый ряд социально-политических прогнозов. Так, перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.

Второй недооцененной темой в статье называется падающее доверие жителей к Евросоюзу и его институтам. Это может привести к дальнейшему укреплению позиций евроскептиков и центробежных сил в странах ЕС, усугубить раскол общества и усилить сепаратистские тенденции в отдельных регионах. Со второй тесно связана третья тема: по-прежнему бедственное экономическое положение в странах Южной Европы. Усиление популистов, которые в Греции и Италии уже формировали правительства, может оказаться "началом куда более крупной волны".

Но едва ли не главной социально-политической темой десятилетия в развитых странах может, по мнению DB Research, стать нарастающий конфликт поколений. Старение общества ведет к тому, что среди избирателей все больше людей предпенсионного и пенсионного возраста, и они поддерживают тех политиков, которые сулят им щедрые социальные выплаты и обслуживают их представления о жизни.