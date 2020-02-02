Спикер Рийгикогу Пыллуаас: Тартуский мирный договор – это символ преемственности

«Снимаю шляпу перед всеми теми, кто отважно боролся за нашу свободу как на фронтах Освободительной войны, так и за столом переговоров, – сказал Пыллуаас. – Давайте брать с них пример, потому что и сегодня у нас должны быть те же убеждения и идеалы. Все, что мы делаем, должно быть во имя процветания Родины».

По словам спикера, утверждение российской стороны, что Тартуский мирный договор – лишь исторический документ, не верно. «Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них, – сказал Пыллуаас. – Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в 21-м веке».

Торжества, приуроченные к столетию Тартуского мирного договора, начались утром с возложения венка к мемориалу Освободительной войны на кладбище Паулусе, к памятнику освободителям Южной Эстонии на кладбище Маарья и к могиле Куперьянова. Затем состоялась поминальная церемония у памятника «Калевипоэг» и благодарственный молебен в Тартуской церкви Святого Яана. В полдень на Тартуской площади Раху прошел митинг. Торжества завершатся праздничным концертом в Концертном зале Ванемуйне.