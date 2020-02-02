Фото ⟩ Врачи показали, как выглядят легкие человека с коронавирусом

Из материала следует, что женщину 33 лет госпитализировали в китайском городе Ланьчжоу, а работала она в Ухане, откуда и начал распространяться коронавирус. К врачам она попала с температурой 39 градусов, пишет портал "Фонтанка".

На первом снимке можно видеть множественные помутнения, которые врачи сравнивают с эффектом матового стекла. На втором снимке, который сделали через три дня, видно, что область расширяется и болезнь прогрессирует.

«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019 nСоV», – говорится в публикации.