Прокурор высказался на тему возможных извинений бывшему вице-мэру Тарту

Об этом он заявил, отвечая на вопрос ERR, следует ли прокуратуре принести извинения бывшему вице-мэру Тарту Артему Суворову, который на этой неделе был окончательно оправдан по обвинениям в коррупции, пишет rus.err.ee.

По словам Гросса, который выступал обвинителем по этому делу, уголовный процесс - это интенсивное действие, и на этом фоне стресс охватывает не только подозреваемых, но и других участников процесса, в том числе прокурора, свидетелей и судью.

О том, что Лыунаская окружная прокуратура полностью проиграла судебный процесс по делу о коррупции в Тарту, ключевым обвиняемым в котором был бывший вице-мэр Артем Суворов (Центристская партия), стало известно 29 января, когда Госсуд не принял в производство кассационную жалобу прокурора Маргуса Гросса.