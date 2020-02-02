Прокурор высказался на тему возможных извинений бывшему вице-мэру Тарту

По словам прокурора по особым делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, во время уголовного процесса стресс испытывают не только обвиняемые.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос ERR, следует ли прокуратуре принести извинения бывшему вице-мэру Тарту Артему Суворову, который на этой неделе был окончательно оправдан по обвинениям в коррупции, пишет rus.err.ee.
По словам Гросса, который выступал обвинителем по этому делу, уголовный процесс - это интенсивное действие, и на этом фоне стресс охватывает не только подозреваемых, но и других участников процесса, в том числе прокурора, свидетелей и судью.
О том, что Лыунаская окружная прокуратура полностью проиграла судебный процесс по делу о коррупции в Тарту, ключевым обвиняемым в котором был бывший вице-мэр Артем Суворов (Центристская партия), стало известно 29 января, когда Госсуд не принял в производство кассационную жалобу прокурора Маргуса Гросса.
По словам Суворова, уголовный процесс уничтожил работу всей его жизни и его политическую карьеру.