Министры иностранных дел Польши и Эстонии осудили попытки России фальсифицировать историю

Рейнсалу выразил поддержку Польше в связи с недавними заявлениями России, обвинившей Польшу в связи с пактом Молотова-Риббентропа. Министр иностранных дел Польши также осудил ложные заявления России о том, что Эстония была частью Советского Союза. Касаясь в беседе вопросов безопасности, Рейнсалу заверил своего польского коллегу, что Эстония высоко ценит первую в Польше миссию НАТО по воздушной безопасности в Балтии в Эмари, которая началась 1 января.

«Польша является нашим хорошим партнером как в сфере безопасности, так и в других областях, и мы договорились о дальнейшем развитии регионального и двустороннего сотрудничества», - сказал он, выражая признательность за участие Польши в Центре киберзащиты НАТО. - В наших отношениях существует огромный потенциал для развития двустороннего сотрудничества в области кибербезопасности, особенно в отношении совместных учений по кибербезопасности».

Министр иностранных дел Польши также посетил в воскресенье авиабазу Эмари . В прошлом Польша принимала участие в миссиях по воздушной безопасности семь раз, когда польские истребители были размещены на базе ВВС Шяуляй в Литве.

Косвенно о безопасности - в частности, в отношении энергетической безопасности и конкурентоспособности региона - также обсуждалась Инициатива трех морей "Three Seas Initiative".

«Вклад Польши как одной из ключевых стран «Инициативы трех морей» очень важен для того, чтобы результат саммита и бизнес-форума, проведенного в Эстонии в июне, еще больше укрепил эту форму сотрудничества», - признал Рейнсалу.

Говоря о региональном сотрудничестве, глава МИД Эстонии подчеркнул, что Эстония довольна вкладом Польши в развитие Rail Baltic.

«Эстония также заинтересована в опыте Польши по ходатайству о предоставлении статуса наблюдателя в Арктическом совете», - добавил Рейнсалу, назвав примечательным, что визит министра иностранных дел Польши проходит в 100-ю годовщину Тартуского мирного договора.

«Эстония и Польша имеют общий смысл истории и безопасности, что сегодняшний визит только подтверждает и который символически представляет 100-летие дипломатических отношений между Эстонией и Польшей», - отметил Рейнсалу.