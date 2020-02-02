«Подобного опыта у нас не было»: в многоквартирном доме прошла необычная операция по спасению

Вчера, 1 февраля, утром в Турба прошла необычная операция по спасению: команды спасателей Ристи и Лиллекюла помогли вытащить из вентиляционной шахты пятиэтажного дома упавшего туда в пятницу вечером кота, пишет Lääne Elu.
Кот в пятницу вечером из квартиры на четвертом этаже пробрался в вентиляционную шахту и упал на несколько метров вниз. Поскольку кота невозможно было вытащить, вчера утром была организована спасательная операция.
По словам оперативного дежурного Ляэнемаа Ханнеса Клисса, в первую очередь с помощью зонда спасатели посмотрели, где именно в вентиляционной шахте находится кот. Когда было точно установлено местонахождение кота, в стене на лестничной площадке была сделана дыра, которая позволяла попасть в шахту.
Через дыру в стене достать кота из шахты тоже было непросто, поскольку из-за шума кот по шахте поднялся выше. По словам Клисса, испуганное животное несколько раз поднималось и спускалось, пока его наконец не удалось поймать веревкой.
«Хозяйка была счастлива и жители дома тоже», - отметил Клисс.
Клисс сказал, что это необычная спасательная операция для местных спасателей. «В наших краях подобного опыта ни у кого не было».