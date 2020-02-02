«Подобного опыта у нас не было»: в многоквартирном доме прошла необычная операция по спасению

Кот в пятницу вечером из квартиры на четвертом этаже пробрался в вентиляционную шахту и упал на несколько метров вниз. Поскольку кота невозможно было вытащить, вчера утром была организована спасательная операция.

По словам оперативного дежурного Ляэнемаа Ханнеса Клисса, в первую очередь с помощью зонда спасатели посмотрели, где именно в вентиляционной шахте находится кот. Когда было точно установлено местонахождение кота, в стене на лестничной площадке была сделана дыра, которая позволяла попасть в шахту.

Через дыру в стене достать кота из шахты тоже было непросто, поскольку из-за шума кот по шахте поднялся выше. По словам Клисса, испуганное животное несколько раз поднималось и спускалось, пока его наконец не удалось поймать веревкой.

«Хозяйка была счастлива и жители дома тоже», - отметил Клисс.