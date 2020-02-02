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  • «Подобного опыта у нас не было»: в многоквартирном доме прошла необычная операция по спасению

«Подобного опыта у нас не было»: в многоквартирном доме прошла необычная операция по спасению

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Вчера, 1 февраля, утром в Турба прошла необычная операция по спасению: команды спасателей Ристи и Лиллекюла помогли вытащить из вентиляционной шахты пятиэтажного дома упавшего туда в пятницу вечером кота, пишет Lääne Elu.

Кот в пятницу вечером из квартиры на четвертом этаже пробрался в вентиляционную шахту и упал на несколько метров вниз. Поскольку кота невозможно было вытащить, вчера утром была организована спасательная операция.

По словам оперативного дежурного Ляэнемаа Ханнеса Клисса, в первую очередь с помощью зонда спасатели посмотрели, где именно в вентиляционной шахте находится кот. Когда было точно установлено местонахождение кота, в стене на лестничной площадке была сделана дыра, которая позволяла попасть в шахту.

Через дыру в стене достать кота из шахты тоже было непросто, поскольку из-за шума кот по шахте поднялся выше. По словам Клисса, испуганное животное несколько раз поднималось и спускалось, пока его наконец не удалось поймать веревкой.

«Хозяйка была счастлива и жители дома тоже», - отметил Клисс.

Клисс сказал, что это необычная спасательная операция для местных спасателей. «В наших краях подобного опыта ни у кого не было».

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