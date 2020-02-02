Смотрите, какие необычные имена дали родившимся в Тарту тройняшкам из Вильянди

Сигрид Холмсен призналась, что первая неделя была для нее трудной и утомительной, в основном из-за кесарева сечения. "Поначалу заниматься ими было почти невозможно, потому что я не могла долго стоять. К настоящему времени мне уже удалили все нитки, и стало намного проще», - сказала она.

По словам матери, у мальчиков дела идут на удивление хорошо. Единственное, что еще предстоит начать делать трем новым гражданам мира, прежде чем отправляться домой - это научиться есть самостоятельно. «Сейчас мы учимся этому, большая часть пищи проходит все же через зонд. Они также должны начать набирать вес», - сказала Сигрид.

Один из трех мальчиков, Стайлс, с пятницы находится уже не в кувёзе, а в палате на попечении родителей. «Иначе мы спали по ночам, а медсестры занимались мальчиками, мне же нужно было только давать молоко. Но вчера я спала около часа, потому что так сильно нервничала и постоянно хотела смотреть на экран, показывающий, в порядке ли ребенок», - рассказала Сигрид Холмсен.

По ее словам, все трое братьев являются копиям своего отца. Тройняшки родились в результате планового кесарева сечения на 32-й неделе беременности. Два мальчика были ростом 42 см и один из них весил 1820 граммов, а второй 1940. Самый маленький из братьев на момент рождения был ростом 40 см и весом 1460 граммов.

К настоящему времени мальчики хорошо поправляются, и после выписки из больницы семья из пяти человек переедет в волость Вильянди.