В китайском Ухане построен первый из двух полевых госпиталей на 1000 мест

Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения эпидемии. Туда направлены 1400 военных медиков, а заболевшие начнут поступать в понедельник, 3 февраля. Это первый из двух временных госпиталей, которые срочно строятся в регионе, передает Deutsche Welle.