Эстонская фирма отправляется в Дубай продавать тишину

«В прошлом году мы выросли в пять раз, и рост, безусловно, будет продолжаться», - завяеря Эндрус Арге, генеральный директор и соучредитель компании.

В настоящее время кабины производства эстонской компании используют, среди прочих, Adidas, Maersk, Porsche, Spotify и Volkswagen.

По словам главы Silen, козыри компании - налучшая звукоизоляция, акустика и мобильность благодаря колесам. Размеры кабин можно изменить за считанные минуты.

Цель компании на Всемирной выставке - продемонстрировать свои последние продукты, найти глобальных дилеров и партнеров и использовать EXPO в качестве платформы для обучения своих дилеров по всему миру.

«Кабины Silen - очень эстонский продукт для тех, кто хочет больше быть сам по себе: чтобы вам не мешали, а вы не мешали другим. В нашем бюро EXPO кабина Silen является абсолютно незаменимым рабочим инструментом», - говорит Андрес Каск, глава эстонского представительства Dubai EXPO.