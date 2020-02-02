Канцлер юстиции: бытовые условия в транзитной зоне Таллиннского аэропорта нужно улучшить

Время ожидания отъезда в транзитной зоне принудительно высылаемых иностранцев, задержанных из-за недействительной визы или запрета на въезд в шенгенскую зону, может составлять несколько дней, пишет канцлер юстиции Эстонии Юлле Мадизе.

Задержанные в аэропорту могут ждать своего вылета в трех местах: в транзитной зоне, в двух отдельных камерах Департамента полиции и погранохраны (PPA) или в трех платных комнатах в аэропорту.

Эти помещения не предназначены для содержания под стражей более 24 часов, поскольку в них нет необходимых условий. Кроме того, в Таллиннском аэропорту навозможно задержание большего количества иностранцев, потому что мест для содержания под стражей не хватает.

Территория транзитного аэропорта более или менее подходит для дневного времени или ожидания в течение нескольких часов ночью. Однако диваны и стулья в общественных местах не могут считаться подходящим местом для сна, когда человека задерживают на всю ночь, считает омбудсмен.

Три платных номера в аэропорту имеют приличное спальное место, но стоимость номеров, варьирующаяся от 70 до 100 евро в день, может оказаться не под силу многим задержанным иностранцам. Если семья с детьми останется в этих комнатах в качестве исключения, дети должны быть обеспечены соответствующими возрасту удобствами для сна, а именно, безопасной кроватью.

Также, как считает канцлер юстиции, юыло бы хорошо, чтобы и в транзитной зоне аэропорта продавались туалетные принадлежности. Если задержанный иностранец не имеет денег для покупки предметов первой необходимости, Департамент полиции и погранохраны должен предоставить элементарные средства гигиены, считает Мадизе.

Возможно, задержанный иностранец захочет купить еду в торговом автомате или в кафе, расположенном в транзитной зоне. Если в транзитной зоне невозможно купить горячее питание, было бы хорошо, чтобы горячую еду можно было заказать в каком-либо пункте общепита в Шенгенской зоне. В любом случае, Департамент полиции и погранохраны должен быть готов предоставить пищу задержанному иностранцу, отмечает канцлер.