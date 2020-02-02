Полиция получит доступ к камерам наблюдения в Силламяэ

Цель соглашения, которое планируется заключить в ближайшее время, состоит в том, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в городе.

В настоящее время в Силламяэ установлена система видеонаблюдения за происходящим на улицах города и территориях муниципальных учреждений, и если сейчас доступ к этой видеоинформации имеют только местные власти, то в будущем данные станут поступать и непосредственно в полицию.