Вс, 2.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский

Полиция получит доступ к камерам наблюдения в Силламяэ

SAKALA01:TURVAKAAMERA : VILJANDI, EESTI, 16JAN12 Tartu tänavale "Sakala" toimetuse maja külge paigaltati turvakaamera. er/ Foto ELMO RIIG/ SAKALA

ФОТО: Elmo Riig

Горуправа Силламяэ планирует заключить с Департаментом полиции и погранохраны договор, по которому последний получит доступ к установленным в городе камерам видеонаблюдения, пишет портал Rus.ERR.

Цель соглашения, которое планируется заключить в ближайшее время, состоит в том, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в городе.

В настоящее время в Силламяэ установлена система видеонаблюдения за происходящим на улицах города и территориях муниципальных учреждений, и если сейчас доступ к этой видеоинформации имеют только местные власти, то в будущем данные станут поступать и непосредственно в полицию.

"Объединение в единую систему видеоохраны и вывод всех городских видеокамер и работа их в режиме online напрямую на пульты полиции несомненно повысят безопасность городской среды и эффективность слежения за городской ситуацией и общественным порядком", - сказал председатель правовой комиссии горсобрания Силламяэ Дмитрий Летт, добавив, что за счет этого станет проще выявлять лиц, совершающих в городе различные правонарушения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ