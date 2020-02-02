Полиция получит доступ к камерам наблюдения в Силламяэ

Горуправа Силламяэ планирует заключить с Департаментом полиции и погранохраны договор, по которому последний получит доступ к установленным в городе камерам видеонаблюдения, пишет портал Rus.ERR.
Цель соглашения, которое планируется заключить в ближайшее время, состоит в том, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в городе.
В настоящее время в Силламяэ установлена система видеонаблюдения за происходящим на улицах города и территориях муниципальных учреждений, и если сейчас доступ к этой видеоинформации имеют только местные власти, то в будущем данные станут поступать и непосредственно в полицию.
"Объединение в единую систему видеоохраны и вывод всех городских видеокамер и работа их в режиме online напрямую на пульты полиции несомненно повысят безопасность городской среды и эффективность слежения за городской ситуацией и общественным порядком", - сказал председатель правовой комиссии горсобрания Силламяэ Дмитрий Летт, добавив, что за счет этого станет проще выявлять лиц, совершающих в городе различные правонарушения.