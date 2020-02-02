Место происшествия в Лондоне. ФОТО: ALASTAIR GRANT/AP

На юге Лондона полицейские застрелили мужчину, после того как он напал с ножом на прохожих. Три человека ранены, один из них в состоянии, угрожающем жизни.

Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

Предположительно, события развивались так. Около двух часов дня по местному времени (17:00 по мск) мужчина зашел в магазин и напал на людей с ножом. Потом он, как говорят очевидцы, вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. К этому моменту сработала тревога и к месту нападения прибыли полицейские. Они трижды выстрелили в нападавшего, он скончался на месте.

На кадрах с места события видно много машин скорой помощи, близлежащие улицы оцеплены, над местом нападения кружит вертолет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении полицейских в "Твиттере".

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

19-летний студент Гулед Булхан рассказал агентству PA: "Я переходил дорогу, когда увидел мужчину с мачете и серебристыми канистрами на груди, за которыми бежали, как я предполагаю, полицейские под прикрытием - они были в гражданской одежде. Потом в мужчину выстрелили, я думаю, что было три выстрела, но не помню точно. После этого я побежал в библиотеку".

Другой свидетель Дэниел Гаф сказал, что побежал, когда прозвучали выстрелы и люди побежали. "Была паника, люди кричали, - рассказал он. - Девочка, бежавшая рядом со мной, все время спрашивала: "Я это должна делать?" - она была очень напугана. Я увидел полицейского, он закричал, чтобы все отошли. Он направил пистолет на лежавшего мужчину. Вдруг появились другие полицейские. Они были повсюду".

Бывший сотрудник департамента по борьбе с терроризмом Дэвид Вайдкетт написал, что - судя по кадрам с места событий - это была спланированная полицейская операция. "Все говорит о том, что вооруженные полицейские, которые вели наблюдение во время спланированной операции, вынуждены были реагировать на неожиданное происшествие перед ними, возможно, даже после того, как подозреваемый понял, то за ним следят".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон написал в "Твиттере", что он мыслями с ранеными и тех, кого это коснулось. Он поблагодарил экстренные службы за работу.