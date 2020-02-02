Лондон, 29.11.2019 ФОТО: Alberto Pezzali/AP

На юге Лондона мужчина был застрелен полицейскими, после того как напал с ножом на прохожих. Несколько человек получили ранения.

Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как теракт.

На кадрах с места события видно, что на месте много машин скорой помощи, над местом нападения кружит вертолет.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стрэтем. На данном этапе мы полагаем, что несколько людей получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом", - говорится в заявлении полицейских в "Твиттере".

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Очевидцы пишут в социальных сетях, что слышали три выстрела. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Журналист Би-би-си Стефан Пауэлл, который живет рядом с местом нападения, рассказал, что повсюду дежурит вооруженная полиция, местных жителей просят не покидать квартиры.

Посетителей кафе и магазинов также не выпускают на улицу.