Президент Кальюлайд: Тартуский договор был и остается свидетельством рождения ЭР

«Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась добровольно к Советскому Союзу. Нас оккупировали. И мы восстановили свою независимость на основании правопреемства. В то же время мы должны также уважать международный консенсус об отказе от дальнейшего пересмотра послевоенных границ в Европе. Обратная риторика только создает ненужную путаницу», – сказала президент Кальюлайд. «Путь к победе и Тартускому миру не был легким. Залогом успеха было дипломатическое перо, которое двигалось в унисон с мечом воина во имя общей цели. Одно не могло обойтись без другого».

Сегодня в Тарту глава государства приняла участие в праздновании 100-летней годовщины Тартуского мира, возложив венок на могилу Юлиуса Куперьянова и к монументу Калевипоэга, приняла участие в шествии с флагами в церковь Святого Яана и последовавшем экуменическом благодарственном молебне, в презентации нового сборника, посвященного Освободительной войне, в Тартуском городском музее и в праздничном концерте по случаю 100-летия Тартуского мира в концертном доме «Ванемуйне».

Речь Керсти Кальюлайд в полном объеме

Уважаемый председатель Рийгикогу,

министры иностранных дел,

члены Рийгикогу

послы,

дамы и господа,

Договор о мире, заключенный в этот день 100 лет назад здесь, в Тарту, поставил точку в свершении великого чуда. Чуда, рождение которого еще несколькими годами ранее многие считали невозможным. Эстония стала независимым государством. Эстонский народ защитил свою свободу в кровопролитной войне против превосходящего по силам врага и победил. Тартуский мирный договор не только закрепил эту победу юридически и дипломатически, но и заложил основу для более широкого признания Эстонии как независимого и суверенного государства. Как субъект международных отношений, а не объект.

Но путь к победе и Тартускому миру не был легким. Залогом успеха было дипломатическое перо, которое двигалось в унисон с мечом воина во имя общей цели. Одно не могло обойтись без другого. Эстонское народное ополчение было той реальной силой, которая в 1918 году защитила Эстонию в тяжелой ситуации и позднее освободила всю территорию Эстонии. Без этой реальной военной силы голос эстонских дипломатов в Париже, Лондоне и здесь в Тарту звучал бы очень слабо. Если вообще бы звучал.

С другой стороны, продолжительная защита Эстонии была невозможна без союзников. Без усилий эстонских дипломатов отвага и самоотверженность наших солдат остались бы только шумом боя перед стратегическим поражением, если перефразировать классиков. Тартуский мир стал триумфом эстонской дипломатии!

Эстонские политики, дипломаты и военные договорились об общей главной цели: освобождение Эстонии от врага, после чего должен быть достигнут мир с широким дипломатическим признанием. Из этой общей цели исходили все тогдашние действия Эстонского государства. Эта цель была также ясна нашим союзникам и в итоге принята ими.

В наши дни достижение четких и общих целей и сохранение верности своим принципам по-прежнему являются самым мощным оружием внешней политики и политики безопасности Эстонии. Именно так мы перешли от дипломатического поля боя 100-летней давности к самым сложным глобальным дипломатическим переговорам сегодня, став избранным членом Совета безопасности ООН.

Мы относимся к тяжеловесам дипломатии. Мы должны заботиться. Мы должны понимать. И мы должны высказывать свое мнение в вопросах, которые затрагивают весь мир. И если мы будем придерживаться своих принципов, оставаться верными своим ценностям, то я убеждена, что наши союзники обязательно поймут Эстонию. Даже если они не всегда согласны с нами.

Четкость и последовательность наших внешнеполитических позиций последних 25 лет должны быть понятными. Это понимание включает в себя помимо прочего тот факт, что Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действует. Эстония не вступала добровольно в Советский Союз. Нас оккупировали. И мы восстановили свою независимость на основании правопреемства. В то же время мы должны также уважать международный консенсус об отказе от дальнейшего пересмотра послевоенных границ в Европе. Обратная риторика только создает ненужную путаницу.

Внешнюю политику нельзя выстраивать на ностальгии и эмоциях, она должна быть сбалансированной и рациональной. Как это было во время Освободительной войны. Понимая важность и военных, и дипломатических целей политики безопасности. Устанавливая для всех общие и однозначно понятные цели. Придерживаясь их. Тогда в будущем мы будем выходить победителями, как и 100 лет назад.

Будем беречь Эстонию!