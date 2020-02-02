"Говорите по-английски или убирайтесь". Полиция Норфолка расследует случай ксенофобии после Брекзита

Напечатанное на компьютере объявление под названием "Счастливого Брекзита" было приклеено к пожарным щитам на всех 15 этажах дома дома в пятницу - в день, когда Британия официально вышла из состава Евросоюза. Это Би-би-си подтвердил один из жильцов.

"Мы снова обрели нашу великую страну и не потерпим, чтобы жильцы квартир говорили на других языках кроме языка королевы Елизаветы, коим является английский. В противном случае возвращайтесь, откуда приехали, и верните квартиры государству, чтобы в них могли жить британцы", - таково вкратце содержание объявления.

Вероятно, речь идет о так называемом социальном жилье. Обычно это многоквартирные блоки с низкой арендной платой, в которых квартиры предоставляются семьям с низким достатком.

Местные власти пообещали разобраться. "Норидж гордится своей историей гостеприимного города, и мы не потерпим такого поведения. Как только нам стало известно об инциденте, мы сообщили об этом в полицию графства, ведется расследование", - заявили в городском совете Нориджа.

Власти города подчеркивают, что относятся к подобным случаям очень серьезно, и призывают жителей сообщать о подобных проявлениях ксенофобии в совет и сразу в полицию.

"Я резко осуждаю этот отвратительный постер. Сделавшие его люди совершили преступление на почве ненависти, это единственно возможная оценка данной ситуации. Многие граждане проголосовали за Брекзит по самым разным причинам, но я уверен, что немногие из них потворствуют такому", - сказал Майк Стонард, член кабинета в городском совете Нориджа.

В июне 2016 года, после референдума о выходе Британии из ЕС, в стране был также отмечен всплеск расизма и ксенофобии.

Например, в Лондоне на здании Польской социальной и культурной ассоциации было сделано расистское граффити.

В ряде городов иностранцы обнаруживали в своих почтовых ящиках листовки расистского содержания.