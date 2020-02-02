Вс, 2.02.2020
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  • Следователи отправили материалы дела о коррупции в TLT в прокуратуру

Следователи отправили материалы дела о коррупции в TLT в прокуратуру

Государственная прокуратура.

ФОТО: Peeter Langovits

Центральная криминальная полиция завершила расследование по делу о коррупции в муниципальном предприятии Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) и отправила материалы в прокуратуру, передает Rus.ERR.

"К настоящему времени сбор доказательств завершен, и материалы дела находятся на стадии судебного расследования. В этом деле свыше десяти подозреваемых", - сказал пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

Теперь прокуратуре предстоит оценить имеющиеся доказательства. После этого подозреваемые могут получить статус обвиняемых, а обвинительный акт будет отправлен в суд.

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