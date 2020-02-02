Следователи отправили материалы дела о коррупции в TLT в прокуратуру

Центральная криминальная полиция завершила расследование по делу о коррупции в муниципальном предприятии Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) и отправила материалы в прокуратуру, передает Rus.ERR.
"К настоящему времени сбор доказательств завершен, и материалы дела находятся на стадии судебного расследования. В этом деле свыше десяти подозреваемых", - сказал пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.
Теперь прокуратуре предстоит оценить имеющиеся доказательства. После этого подозреваемые могут получить статус обвиняемых, а обвинительный акт будет отправлен в суд.