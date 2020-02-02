В Петербурге на митинг из-за обрушившегося СКК вышли 600 человек

Акция сначала была запланирована под лозунгом "За сохранение СКК", но после того, как 31 января крыша комплекса обрушилась, люди решили выйти за сохранение сквера около комплекса, где, по их мнению, могут появиться парковки и коммерческие здания. Кроме того, митингующие потребовали наказать виновных в том, что при обрушении погиб рабочий, а также отменить существующий план реконструкции СКК и принять новый, пишет Deutsche Welle.

Незадолго до начала митинга полиция задержала одного из его организаторов, активистку Ларису Лопаткину. "Меня забрали за то, что я написала на заборе, который ограждает СКК: "Не простим вандалов", слово "и убийц" дописать не успела. Они меня схватили и потащили. Они спросили, зачем я порчу имущество, а то, что они разрушили огромное прекрасное здание, это, конечно, ерунда", - рассказала Лопаткина порталу "МБХ Медиа".