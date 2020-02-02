Вс, 2.02.2020
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  • Эстонские дипломаты в Москве отметили юбилей Тартуского мира по русскому обычаю

Эстонские дипломаты в Москве отметили юбилей Тартуского мира по русскому обычаю

Возложение цветов к памятнику в поселке Алеви.

ФОТО: Mailiis Ollino

Юбилей Тартуского мира отметили в воскресенье, 2 февраля, и в Москве. По существующей традиции, эстонские дипломаты возложили цветы на могилу Адольфа Йоффе, который подписал Тартуский мирный договор от имени Советской России, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

В этот раз на Новодевичье кладбище пришла гораздо более многочисленная, чем двадцать лет назад, делегация. 

"Я думаю, что это очень красивая и человечная традиция - мы приходим сюда, приносим цветы, приносим свечи, выпиваем по русскому обычаю по рюмочке водки. Это как-то делает нас всех человечнее, показывает, что мы не только чиновники, но что у нас тоже есть сердце", - сказала советник-посланник посольства Эстонии в Москве Пирет Рейнтамм-Бенно.

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