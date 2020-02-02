Эстонские дипломаты в Москве отметили юбилей Тартуского мира по русскому обычаю

В этот раз на Новодевичье кладбище пришла гораздо более многочисленная, чем двадцать лет назад, делегация.

"Я думаю, что это очень красивая и человечная традиция - мы приходим сюда, приносим цветы, приносим свечи, выпиваем по русскому обычаю по рюмочке водки. Это как-то делает нас всех человечнее, показывает, что мы не только чиновники, но что у нас тоже есть сердце", - сказала советник-посланник посольства Эстонии в Москве Пирет Рейнтамм-Бенно.