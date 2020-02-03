Пн, 3.02.2020
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  • Появлению туристического налога в Таллинне мешает одно обстоятельство

Появлению туристического налога в Таллинне мешает одно обстоятельство

Туристы в Старом городе.

ФОТО: Tairo Lutter

В правительственной коалиции нет единства относительно идеи властей Таллинна ввести в столице туристический налог, пишет Rus.ERR.

Об этом в интервью ERR заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт. 

По его словам, установить туристический налог местные самоуправления, в том числе Таллинн, могут лишь после принятия законодательных поправок в парламенте, однако среди правящих партий нет консенсуса по этому вопросу. 

Впервые с подобной идеей Михаил Кылварт выступил еще в 2018 году, когда занимал пост председателя Таллиннского горсобрания.

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