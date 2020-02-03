Пн, 3.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул впервые за 50 лет

«Канзас-Сити Чифс»

ФОТО: SHANNON STAPLETON/REUTERS

«Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Форти Найнерс» на Супербоуле LIV (31:20), передает Sports.ru.

Эта победа стала для «Канзаса» первой за 50 лет, до этого команда становилась чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) лишь однажды – в 1970-м. «Чифс» также играли в финале первого Супербоула в 1967-м, но уступили «Грин Бэй».

«Сан-Франциско» пять раз выигрывал Супербоул, последний раз – в 1995 году.

«Сан-Франциско», лидировавший до 12-й минуты заключительной четверти, проиграл второй Супербоул в истории и не смог повторить рекорд «Питтсбурга» и «Нью-Ингленд» по количеству побед, по шесть.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ