«Канзас-Сити» выиграл Супербоул впервые за 50 лет

Эта победа стала для «Канзаса» первой за 50 лет, до этого команда становилась чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) лишь однажды – в 1970-м. «Чифс» также играли в финале первого Супербоула в 1967-м, но уступили «Грин Бэй».

«Сан-Франциско» пять раз выигрывал Супербоул, последний раз – в 1995 году.