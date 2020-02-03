"Ливерпулю" осталось шесть побед до чемпионства

Благодаря собственной победе 4:0 над "Саутгемптоном" и осечеке "Манчестер Сити" в матче с "Тоттенхэмом", "Ливерпуль" увеличил отрыв от второго места до 22 очков. Теперь для оформления досрочного чемпионства команде Юргена Клоппа необходимо одержать шесть побед в оставшихся 13 турах. «Красные» могут оформить титул уже в марте. Если это случится, то это будет самое ранее чемпионство в истории Премьер-лиги. Сейчас рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» – 14 апреля 2001 года.

Сам матч "Тоттенхэма" и "МанСити" выдался на редкость жарким, чего стоит хотя бы отрезок в первом тайме, когда на 36-й минуте Агуэро в штрафной прятал от Орье мяч, а ивуариец пытался его выбить – и, кажется, задел ногу. Форвард упал в штрафной, но главный арбитр матча уверенно показал, что все было чисто. После этого команды успели поатаковать, а рефери получил подсказку от видеоарбитра и назначил пенальти в ворота "Шпор". Гюндоган переиграть Ллорьиса не сумел, но голкипер "Тоттенхема" зацепил Рахима Стерлинга и "Сити" получил право на второй пенальти, который в итоге был отменен после просмотра видео момента. Победу же "Тоттенхэму" принесли точные удары Бергвейна и Сон Хын Мина во второй половине встречи.