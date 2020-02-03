Продавцы топлива предлагают увязать акцизы с выбросами CO2

С подобным предложением выступил Топливный союз, в состав которого входят крупнейшие продавцы топлива в Эстонии, в том числе Neste, Olerex, Circle K и Alexela.

В будущем предприятия предлагают сделать ставку акциза состоящей из двух компонентов, один из которых будет зависеть от экологичности конкретного вида топлива, а второй - от того, какой доход государство планирует получать от поступления акциза.

По подсчетам союза, привязанный к выбросам CO2 климатический компонент был бы наибольшим для сжиженного газа (LPG), за которым в порядке убывания следуют дизельное топливо, бензин, сжатый газ (CNG) и биогаз (метан), при сжигании которого выбросы углекислого газа равны нулю.