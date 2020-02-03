Продавцы топлива предлагают увязать акцизы с выбросами CO2

Занимающиеся торговлей топливом эстонские предприятия считают, что произвольно устанавливаемые ставки топливных акцизов следует в будущем увязать с объемом выбросов углекислого газа при сжигании конкретного вида топлива, пишет Postimees.
С подобным предложением выступил Топливный союз, в состав которого входят крупнейшие продавцы топлива в Эстонии, в том числе Neste, Olerex, Circle K и Alexela.
В будущем предприятия предлагают сделать ставку акциза состоящей из двух компонентов, один из которых будет зависеть от экологичности конкретного вида топлива, а второй - от того, какой доход государство планирует получать от поступления акциза.
По подсчетам союза, привязанный к выбросам CO2 климатический компонент был бы наибольшим для сжиженного газа (LPG), за которым в порядке убывания следуют дизельное топливо, бензин, сжатый газ (CNG) и биогаз (метан), при сжигании которого выбросы углекислого газа равны нулю.
Топливный союз отмечает, что итоговая ставка акциза в случае принятия такой двухуровневой системы не обязательно изменится, потому что государство сохранит возможность регулировать размер ее фискального компонента, однако система станет более понятной и прозрачной как для потребителей, так и для производителей топлива. Компаниям она позволит принимать более обоснованные решения об инвестициях, а для потребителей повысит информированность об экологичности используемого топлива.