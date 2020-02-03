Пн, 3.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Ласнамяэ в связи с утечкой газа на заправке возникла опасная ситуация

Галерея ⟩ В Ласнамяэ в связи с утечкой газа на заправке возникла опасная ситуация

В воскресенье поздно вечером на пульт дежурного Центра тревоги поступило сообщение о том, что в столичном районе Ласнамяэ на заправке Alexela произошла утечка топлива, пишет Postimees.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил Postimees, что в 23.05 поступило сообщение об опасной ситуации на автозаправке Alexela, расположенной на Тартуском шоссе в Таллинне. На месте была обнаружена утечка природного сжиженного газа (CNG).

Спасатели установили, что серьезная угроза отсутствует и вызвали на место специалиста Alexela, который занялся устранением проблемы.

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Postimees, заправка была обнесена оградительной лентой, а в воздухе чувствовался запах газа.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ