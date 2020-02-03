Галерея ⟩ В Ласнамяэ в связи с утечкой газа на заправке возникла опасная ситуация

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил Postimees, что в 23.05 поступило сообщение об опасной ситуации на автозаправке Alexela, расположенной на Тартуском шоссе в Таллинне. На месте была обнаружена утечка природного сжиженного газа (CNG).

Спасатели установили, что серьезная угроза отсутствует и вызвали на место специалиста Alexela, который занялся устранением проблемы.