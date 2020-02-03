В испанской Сегунде ВАР отменил красную карточку. Игрок вернулся на поле, устроил потасовку и снова был удален

На 67-й минуте форвард «Фуэнлабрады» Кристобаль Маркес получил красную карточку за игру высоко поднятой ногой против хавбека «Жироны» Алекса Гранеля.

Видеоассистент рефери посоветовал главному судье матча Исидро Диасу де Мере изучить момент на мониторе у поля.

После этого арбитр отменил решение и показал Маркесу желтую карточку вместо красной, несмотря на то, что игрок уже ушел в подтрибунное помещение.