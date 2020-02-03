Монфермей – обитель маргиналов. От эпохи Виктора Гюго до наших дней

По лекалам Антуана Фукуа

Отношения между блюстителями порядка явно заимствованы из фильма Антуана Фукуа «Тренировочный день» (там маргинальный район Лос-Анджелеса, здесь – не менее криминогенный пригород Парижа), только у Фукуа в конфликте хорошего полицейского с плохим участвовали два персонажа: новичок Джейк (Итан Хоук) еще не изжил в себе благородный идеализм и верил, что в этой, простите, клоаке, отстаивать закон и справедливость можно с чистыми руками. А его опытный напарник Алонсо (Дензел Вашингтон), прожженный циник, был убежден, что насилию можно успешно противостоять только насилием. Здесь же «идеалист» один, Руис, он перевелся сюда из относительно спокойного Шербура по личным обстоятельствам: после развода его жена и сын переехали в Париж, и Руис захотел быть ближе к сыну. Так что его наивная вера в закон и порядок осложнена личной драмой.

Крис и Гуарда вроде бы очень разные: Гуарда - флегматик и пофигист, ему все до лампочки, Крис истеричен, задирист, при первой возможности старается дать понять, что именно он – главный. Но все это понты. Крис в глубине души догадывается, что патрулирование такого района способствует законности и правопорядку лишь чуть меньше, чем субботняя баня – понедельничному утопленнику. Здесь власть принадлежит улице. Большим и маленьким преступным группам, этническим объединениям вроде «братьев-мусульман» и загадочному темнокожему мэру (Стив Тьеншо); откровенно говоря, я так и не понял: «мэр» - погоняло крупного авторитета, или этот человек действительно возглавляет местное самоуправление. Во всяком случае его уважают, слушаются, и ему реально удается разруливать конфликтные ситуации.

Примерно половина полезного метража картины больше похожа на предельно натуралистически снятый, а потому воспринимаемый как правдивое отражение действительности, документальный фильм о том, как здесь живут люди и с какими сложностями сталкивается полиция. Вот они патрулируют. Вот Крис, чтобы власть показать, пристает к девицам на автобусной остановке, намекая, что может задержать их за хранение наркотиков. Вот очкастый парнишка, явный ботаник, забавляется с дроном, снимая на камеру летательного аппарата раздевающуюся в окне напротив девушку.

Украденный львенок и взрыв гнева

Действие начинается с того, что по улице катит пестро разукрашенный и снабженный громкоговорителями фургон, из которого на весь Монфермей раздаются ругань и угрозы в адрес «мерзавца, который украл моего Джонни». Джонни, как выясняется, львенок из цыганского цирка. Его похитил кто-то из подростков. Полицейские отправляются искать львенка; Руис заходит в бар, где кучкуются «братья-мусульмане»; главный и самый бородатый из них популярно объясняет полицейскому, что лев – священное животное, когда он рычит, это значит, что он произносит: «О, Аллах!», и место льва – на воле, а не в цирке. (То, что украденный львенок может погибнуть, не рассматривается.)