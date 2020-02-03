Пн, 3.02.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: на интернет-аукционе выставлен на торги большой земельный участок

Фото: на интернет-аукционе выставлен на торги большой земельный участок

Elamumaa Järva vallas.

ФОТО: osta.ee

На сайте эстонского интернет-аукциона osta.ee продается земельный участок площадью 10 322 квадратных метров, отмечает портал Kodustiil

Земельный участок расположен в деревне Каалепи волости Ярва, неподалеку от шоссе Пайде - Аравете. На земле находится гигантский по площади сарай - 307 квадратных метров. 

ФОТО: osta.ee

Рядом с участком протекает река Ягала. Назначение земельного участка очень хорошее: его можно использовать как для ведения бизнеса, так и для строительства жилого дома. 

ФОТО: osta.ee

Дополнительную информацию можно найти на osta.ee

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ