Фото: на интернет-аукционе выставлен на торги большой земельный участок

Земельный участок расположен в деревне Каалепи волости Ярва, неподалеку от шоссе Пайде - Аравете. На земле находится гигантский по площади сарай - 307 квадратных метров.

Рядом с участком протекает река Ягала. Назначение земельного участка очень хорошее: его можно использовать как для ведения бизнеса, так и для строительства жилого дома.