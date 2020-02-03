Юный вундеркинд "Барселоны" установил рекорд Испании

В 22-м туре Ла Лиги "Реал" и "Барселона" одержали победы и продолжают борьбу за чемпионский титул.
«Барселона» одержала победу в матче Ла Лиги с «Леванте» (2:1).
Оба мяча забил хавбек Анссумане Фати, воспользовавшийся передачами форварда Лионеля Месси. Между голами прошло лишь 100 секунд – они случились на 30-й и 31-й минутах.
Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. Ему 17 лет и 94 дня.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Малаги» Хуанми Хименесу, сейчас выступающему за «Бетис». Он забил два гола в ворота «Реал Сосьедад» в возрасте 17 лет и 115 дней в 2010 году, передает Sports.ru.
Это четвертая победа каталонского клуба в 5 матчах во всех турнирах при Кике Сетьене. Общая разница мячей в этих встречах – 10:4.
"Реал" обыграл в мадридском дерби "Атлетико" 1:0 и продолжает лидировать в Примере. На третье место поднялся "Хетафе", обыгравший 2:0 "Атлетик".