Юный вундеркинд "Барселоны" установил рекорд Испании

«Барселона» одержала победу в матче Ла Лиги с «Леванте» (2:1).

Оба мяча забил хавбек Анссумане Фати, воспользовавшийся передачами форварда Лионеля Месси. Между голами прошло лишь 100 секунд – они случились на 30-й и 31-й минутах.

Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. Ему 17 лет и 94 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Малаги» Хуанми Хименесу, сейчас выступающему за «Бетис». Он забил два гола в ворота «Реал Сосьедад» в возрасте 17 лет и 115 дней в 2010 году, передает Sports.ru.

Это четвертая победа каталонского клуба в 5 матчах во всех турнирах при Кике Сетьене. Общая разница мячей в этих встречах – 10:4.