Столтенберг: маневры НАТО "Защитник Европы" не направлены против России

"Defender Europe не направлен против какого-либо конкретного государства", - заявил он в интервью агентству AFP, обнародованном в понедельник, 3 февраля.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не ищет конфронтации с Россией, но при этом назвал очевидным фактом то, что последние действия России, по его словам, подрывают стабильность и безопасность и усиливают непредсказуемость, пишет DW.com.

Крупнейшая переброска войск США в Европу

В учениях Defender Europe 2020 под командованием США примут участие 37 тысяч солдат из 18 стран. В бельгийский Антверпен 3 февраля для участия в маневрах прибывает первый эшелон британских военнослужащих. Учения пройдут в мае и июне преимущественно на территории Германии, Польши и стран Балтии.

США направляют для участия в маневрах 20 тысяч военнослужащих. "Это крупнейшая переброска американских войск в Европу за более чем 25 лет", - констатировал Столтенберг. По словам генсека НАТО, это свидетельствует о сильной заинтересованности США в НАТО и их приверженности свободе и безопасности Европы.

"Предстоящие учения продемонстрируют способность НАТО в случае необходимости быстро перебросить крупный контингент войск из США в Европу для защиты других союзников по НАТО", - отметил Йенс Столтенберг.