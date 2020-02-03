Уличный опрос: опасаетесь ли вы коронавируса?

Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Германии, Японии, Финляндии, Швеции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет «Северное побережье».
Виктор ЛАЗОНЕН:
- Мы живем далеко от Китая. Конечно, вирус могут привезти, и ситуация в какой-то степени тревожит - страшные последствия рисуют. Родные есть, внуки - за них больше волнуешься. Меры профилактики должны быть приняты в первую очередь со стороны государства. Главное - следить за информацией, в зависимости от этого и меры принимать: если он до нас дойдет, то и маску надену.
Любовь КУДРЯВЦЕВА:
- Даже простого гриппа опасаюсь. Стараюсь по возможности не бывать там, где скапливается большое количество людей - на массовых мероприятиях, в магазинах. В поликлинику хожу с маской, в сумке всегда с собой. Можно спросить у семейного врача - дадут.
Юрий БЛИНОВ:
- Нет, не боюсь. Пока не приходилось ходить по больницам, только к зубному - и его боюсь. Если серьезно, говорят и пишут о коронавирусе много, но у нас не тот регион, куда приезжает много китайцев. Есть маленькое опасение, но, думаю, до нас не должно дойти. Если о профилактике - в аэропортах стоит очень серьезно проверять, может, даже ввести специальную анкету, чтобы выявить, посещал ли пассажир потенциально опасные регионы.
Ольга МИЛОВАНОВА:
- Опасаюсь. Живу с маленькими детками - даже обычный вирус гриппа опасен. Профилактика у нас хорошая: ежедневно кушаем лук и чеснок, массовые мероприятия не посещаем, вообще избегаем людных мест - в магазины одна хожу.
Владимир ЕФИМОВ:
- Новости смотрю, и то, как быстро идет распространение по миру, - неприятно. Надеюсь, что быстро вакцина появится. Судя по тому, что, говорят, марлевые повязки не спасают, мытье рук - тоже не панацея. Я бывший шахтер, наверное, помогут шахтерские маски с угольными фильтрами. Болеть никому не хочется, жизнь заставит - и маску надену.