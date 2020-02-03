Уличный опрос: опасаетесь ли вы коронавируса?

ФОТО: Peeter Lilleväli Виктор ЛАЗОНЕН: - Мы живем далеко от Китая. Конечно, вирус могут привезти, и ситуация в какой-то степени тревожит - страшные последствия рисуют. Родные есть, внуки - за них больше волнуешься. Меры профилактики должны быть приняты в первую очередь со стороны государства. Главное - следить за информацией, в зависимости от этого и меры принимать: если он до нас дойдет, то и маску надену.

ФОТО: Peeter Lilleväli Любовь КУДРЯВЦЕВА: - Даже простого гриппа опасаюсь. Стараюсь по возможности не бывать там, где скапливается большое количество людей - на массовых мероприятиях, в магазинах. В поликлинику хожу с маской, в сумке всегда с собой. Можно спросить у семейного врача - дадут.

ФОТО: Peeter Lilleväli Юрий БЛИНОВ: - Нет, не боюсь. Пока не приходилось ходить по больницам, только к зубному - и его боюсь. Если серьезно, говорят и пишут о коронавирусе много, но у нас не тот регион, куда приезжает много китайцев. Есть маленькое опасение, но, думаю, до нас не должно дойти. Если о профилактике - в аэропортах стоит очень серьезно проверять, может, даже ввести специальную анкету, чтобы выявить, посещал ли пассажир потенциально опасные регионы.

ФОТО: Peeter Lilleväli Ольга МИЛОВАНОВА: - Опасаюсь. Живу с маленькими детками - даже обычный вирус гриппа опасен. Профилактика у нас хорошая: ежедневно кушаем лук и чеснок, массовые мероприятия не посещаем, вообще избегаем людных мест - в магазины одна хожу.