Внеочередное обновление Windows 10 привело к синему экрану смерти и сломало звук

На прошлой неделе Microsoft выпустила накопительное обновление для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903. Однако помимо исправления ошибок, апдейт под номером KB4532695 вызывает у некоторых пользователей синий экран смерти, а также критические проблемы со звуком и некоторые другие.
Данное обновление не является обязательным и было выпущено вне очереди, не дожидаясь ежемесячного обновления Patch Tuesday, традиционно выходящего во второй вторник месяца. Оно повышает точность распознавания лиц Windows Hello, а также исправляет ряд обнаруженных ошибок, сообщает Ixbt.com.
Однако установившие апдейт пользователи жалуются на целый ряд новых проблем. У одних замедлилась загрузка системы, у других появляется синий экран смерти.
У третьих появились проблемы с внешними экранами, подключенными к ноутбукам. Также некоторые пользователи жалуются на отключившийся звук в результате конфликта драйверов.