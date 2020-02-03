Внеочередное обновление Windows 10 привело к синему экрану смерти и сломало звук

На прошлой неделе Microsoft выпустила накопительное обновление для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903. Однако помимо исправления ошибок, апдейт под номером KB4532695 вызывает у некоторых пользователей синий экран смерти, а также критические проблемы со звуком и некоторые другие.