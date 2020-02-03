Жизнь после пенсионной реформы

Согласно новому закону, те, кто желает изъять свои накопления из второй пенсионной системы, должны уведомить об этом свой банк как минимум за пять месяцев. Те же, кто подал заявление о выходе, могут к тому же отозвать свое заявление за месяц до даты выплаты. Первые выплаты пенсионных накоплений запланированы на сентябрь 2021 года. Таким образом, заявление об изъятии средств должно быть подано не позднее конца марта следующего года, а передумать можно до конца июля. Заявления о перечислении денег на инвестиционный счет можно будет подать начиная с апреля 2021 года, и такие заявления можно будет подать не менее чем за один месяц до фактического перечисления средств.

Чем может обернуться для фонда уход четверти или даже половины лиц, осуществляющих накопления к пенсии? Как управляющий фондом сможет найти баланс между интересами тех, кто уходит, и теми, кто решит остаться?

Если фонд узнает что, например, половина накапливающих к пенсии лиц (предположим, что речь о половине объема фонда) желают выйти из фонда к началу апреля следующего года, то управляющий фондом должен подготовиться к продаже имеющихся в фонде ценных бумаг, чтобы к началу сентября на счете фонда имелось достаточно денежных средств. В идеале, эта продажа могла бы быть запланирована на конец августа, чтобы в течение промежуточных пяти месяцев портфель продолжал функционировать как обычно. Если управляющий фондом продаст половину портфеля сразу в апреле, это будет означать, что в случае роста рынков как уходящие, так и остающиеся в фонде клиенты останутся примерно без половины своей прибыли. В активно управляемых фондах в течение этих пяти месяцев будут по-прежнему приниматься инвестиционные решения наряду со сделками по продаже и приобретению различных классов активов, региональных и ценных бумаг – то есть продолжится обычное управление фондами.

Если управляющий фондом пожелает сохранить состав портфеля в точности таким же, ему придется пропорционально продавать все имеющиеся в портфеле ценные бумаги. На практике управляющие фондами, вероятно, не станут следовать такой точности, поскольку:

• все менее ликвидные компоненты портфеля не обязательно удастся продать даже в течение пяти месяцев

• в сложной рыночной ситуации цена продажи менее ликвидных инвестиций может быть низкой, и управляющий фондом не заинтересован продавать по этой цене

• торговля всеми ценными бумагами в портфеле влечет за собой расходы на торговлю