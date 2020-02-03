Жизнь после пенсионной реформы

В конце прошлой недели Рийгикогу принял законопроект о добровольном участии во второй пенсионной ступени. Один из наиболее частых вопросов, который задают будущие пенсионеры – есть ли повод беспокоиться тем, кто останется в фондах, из-за того, что большое число клиентов покидают их? Мы считаем, что у клиентов SEB нет повода для беспокойства.
Согласно новому закону, те, кто желает изъять свои накопления из второй пенсионной системы, должны уведомить об этом свой банк как минимум за пять месяцев. Те же, кто подал заявление о выходе, могут к тому же отозвать свое заявление за месяц до даты выплаты. Первые выплаты пенсионных накоплений запланированы на сентябрь 2021 года. Таким образом, заявление об изъятии средств должно быть подано не позднее конца марта следующего года, а передумать можно до конца июля. Заявления о перечислении денег на инвестиционный счет можно будет подать начиная с апреля 2021 года, и такие заявления можно будет подать не менее чем за один месяц до фактического перечисления средств.
Чем может обернуться для фонда уход четверти или даже половины лиц, осуществляющих накопления к пенсии? Как управляющий фондом сможет найти баланс между интересами тех, кто уходит, и теми, кто решит остаться?
Если фонд узнает что, например, половина накапливающих к пенсии лиц (предположим, что речь о половине объема фонда) желают выйти из фонда к началу апреля следующего года, то управляющий фондом должен подготовиться к продаже имеющихся в фонде ценных бумаг, чтобы к началу сентября на счете фонда имелось достаточно денежных средств. В идеале, эта продажа могла бы быть запланирована на конец августа, чтобы в течение промежуточных пяти месяцев портфель продолжал функционировать как обычно. Если управляющий фондом продаст половину портфеля сразу в апреле, это будет означать, что в случае роста рынков как уходящие, так и остающиеся в фонде клиенты останутся примерно без половины своей прибыли. В активно управляемых фондах в течение этих пяти месяцев будут по-прежнему приниматься инвестиционные решения наряду со сделками по продаже и приобретению различных классов активов, региональных и ценных бумаг – то есть продолжится обычное управление фондами.
Если управляющий фондом пожелает сохранить состав портфеля в точности таким же, ему придется пропорционально продавать все имеющиеся в портфеле ценные бумаги. На практике управляющие фондами, вероятно, не станут следовать такой точности, поскольку:
• все менее ликвидные компоненты портфеля не обязательно удастся продать даже в течение пяти месяцев
• в сложной рыночной ситуации цена продажи менее ликвидных инвестиций может быть низкой, и управляющий фондом не заинтересован продавать по этой цене
• торговля всеми ценными бумагами в портфеле влечет за собой расходы на торговлю
Вполне вероятно, что управляющие фондами будут продавать наиболее ликвидные инвестиции в портфелях. В результате оттока денежных средств состав портфелей несколько изменится, увеличится доля неликвидных инвестиций. Должны ли те, кто решит остаться в фондах, беспокоиться об этом? Если после оттока денег доля неликвидных инвестиций станет очень большой, то да, возможно. Доля менее ликвидных инвестиций в фондах SEB составляет меньше 10%. График ниже показывает, какую часть портфелей мы сможем без проблем продать в течение недели. Наряду с этим мы можем продать часть портфеля в течение максимум одного месяца.
К примеру, если половина денег будет выведена из пенсионных фондов, и мы не станем продавать неликвидные инвестиции, то в приведенном выше примере доля таких инвестиций увеличится до 20%. На наш взгляд, этот показатель не является проблемой для тех, кто остается в фондах. Мы не обязаны продавать ни одного менее ликвидного актива по т.н. ценам «быстрой продажи». SEB уважает пожелания как уходящих, так и остающихся клиентов.
На всякий случай напомним о преимуществах тех, кто решит остаться в фондах:
• Те, кто остается во второй ступени, в течение десяти лет получат на личный счет тысячи евро в виде 4% социального налога, который в случае тех, кто решит выйти из второй ступени, будет направлен в дальнейшем в государственный бюджет. В случае человека со средней по Эстонии заработной платой на чаше весов примерно десять тысяч евро.
• При выходе из второй ступени придется заплатить подоходный налог, а при самостоятельном инвестировании меньшей суммы после оплаты подоходного налога для того, чтобы достичь равного с фондами результата придется идти на более высокий риск.
• Инвестирование через пенсионный фонд эффективнее в плане расходов, чем самостоятельное инвестирование нескольких десятков евро на инвестиционном счете.
• Управляющие фондами сохраняют настойчивость и мотивацию контролировать ваши инвестиции даже по прошествии первого ажиотажа в результате реформы.
• Более низкие ставки оплаты, более гибкие правила инвестирования и 18-летний опыт инвестирования у управляющих фондами в системе второй ступени дают основания с оптимизмом смотреть в будущее.
Фондовый управляющий SEB Эндрико Вырклаэв является одним из самых опытных руководителей в сфере инвестиций в Эстонии, и посвятил этой области более 15 лет. Инвестирование для Эндрико — это и работа, и увлечение.
В последние годы фокус Эндрико сосредоточен на распределении активов в пенсионных портфелях, в Эстонии он известен как эксперт в области инвестиций, наиболее горячо пропагандирующий инвестирование.