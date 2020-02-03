Пн, 3.02.2020
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  • В Вырумаа серьезное ДТП: грузовик съехал в кювет, водитель в больнице

В Вырумаа серьезное ДТП: грузовик съехал в кювет, водитель в больнице

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

В Вырумаа этим утром произошло ДТП: грузовик съехал в кювет, а прицеп остался поперек дороги.

До 10.35 движение на 207 километре шоссе Рига-Псков было закрыто, сообщает полиция. С помощью тяжелой техники удалось отодвинуть прицеп с дороги и освободить для движения одно направление. 

ДТП произошло в волости Рыуге, у поселка Миссо, Вырумаа. Как сообщает полиция, водитель грузовика доставлен в больницу.

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