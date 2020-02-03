В Вырумаа серьезное ДТП: грузовик съехал в кювет, водитель в больнице

В Вырумаа этим утром произошло ДТП: грузовик съехал в кювет, а прицеп остался поперек дороги.
До 10.35 движение на 207 километре шоссе Рига-Псков было закрыто, сообщает полиция. С помощью тяжелой техники удалось отодвинуть прицеп с дороги и освободить для движения одно направление.
ДТП произошло в волости Рыуге, у поселка Миссо, Вырумаа. Как сообщает полиция, водитель грузовика доставлен в больницу.
Kell 10:35 saadi rasketehnika abiga Misso alevikus Riia-Pihkva maantee 207 km üks sõidusuund liikluse jaoks vabaks.— Politsei (@Politsei) February 3, 2020