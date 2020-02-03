Драма "1917" получила главную награду Британской киноакадемии

Сюжет драмы "1917" основан на воспоминаниях о Первой мировой войне деда режиссера фильма Сэма Мендеса. Главные герои картины - два молодых солдата, с риском для жизни пытающиеся пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое позволит предотвратить неминуемую гибель сотен других солдат.

Кроме "1917", на победу в номинации "лучший фильм" претендовали ленты "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Награды BAFTA как предвестники успеха на вручении премии "Оскар"

Последняя из названных работ в итоге стала лучшим фильмом не на английском языке. За этот же фильм была присуждена награда в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Обладателем награды в категории "Лучший актер" стал Хоакин Феникс ("Джокер"), а "Лучшей актрисой" была признана Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме "Джуди".