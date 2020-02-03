Пн, 3.02.2020
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«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» в январе

Артем Дзюба.

ФОТО: ANATOLIY MEDVED/SIPA/ANATOLIY MEDVED/SIPA

Форвард «Зенита» Артем Дзюба имел возможность перейти в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

31-летний россиянин входил в шорт-лист главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью на усиление атакующей линии в связи с травмой Харри Кейна.

Рассматривались варианты как полноценного трансфера, так и полугодичной аренды форварда. Однако переход не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать Дзюбу.

Сделке также, по информации источника, помешал тот факт, что у игрока есть договоренность с петербургским клубом о новом контракте.

В этом сезона Дзюба провел 19 матчей в РПЛ, забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

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