«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» в январе

31-летний россиянин входил в шорт-лист главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью на усиление атакующей линии в связи с травмой Харри Кейна.

Рассматривались варианты как полноценного трансфера, так и полугодичной аренды форварда. Однако переход не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать Дзюбу.

Сделке также, по информации источника, помешал тот факт, что у игрока есть договоренность с петербургским клубом о новом контракте.